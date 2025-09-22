الإثنين   
    هزة أرضية بقوة 4.3 درجات ضربت سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا


      ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تقرير لها، أن الهزة وقعت على بعد كيلومترين من شرق جنوب شرق بركلي.

      وتتعرض ولاية كاليفورنيا لزلازل بشكل منتظم، ويحذر علماء الزلازل من أن هناك احتمالا كبيرا لحدوث زلزال قوي يسبب دمارا واسع النطاق في هذه الولاية خلال الثلاثين عاما القادمة.

      وفي عام 1994، أوقع زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب الولاية، 60 قتيلا على الأقل وتسبب بأضرار تقدر بنحو 10 مليارات دولار، فيما تسبب زلزال بقوة 6.9 درجة في مقاطعة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا عام 1989 بمقتل 67 شخصا.

      المصدر: مواقع

