طالبان تعتبر اتفاق إعادة قاعدة باغرام الجوية إلى واشنطن “مستحيلاً”

أكد مسؤول في حكومة طالبان الأفغانية، الأحد، أن التوصل إلى اتفاق بشأن قاعدة باغرام الجوية “مستحيل”، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات غير محددة في حال لم تُعاد القاعدة إلى الولايات المتحدة.

ويأتي تهديد ترامب بعد أيام قليلة من طرحه، خلال زيارة رسمية إلى بريطانيا، فكرة استعادة الولايات المتحدة السيطرة على القاعدة. وكتب ترامب، السبت، على منصته “تروث سوشال”: “إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من بناها، أي الولايات المتحدة الأميركية، فستحدث أمور سيئة”.

وأفاد قائد الجيش الأفغاني، فصيح الدين فطرت، الأحد، بأن “البعض يزعم أنهم دخلوا مفاوضات مع أفغانستان لاستعادة قاعدة باغرام الجوية”، مؤكداً في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “الاتفاق حتى على شبر واحد من أراضي أفغانستان مستحيل، ولسنا في حاجة إليه”.

وكانت قاعدة باغرام، أكبر قاعدة جوية في أفغانستان، تمثل ركيزة أساسية في الحرب التي قادتها واشنطن ضد حركة طالبان عقب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وانسحبت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي من باغرام بشكل فوضوي في تموز/يوليو 2021، بعدما سيطرت طالبان على مساحات واسعة من البلاد واستعادت الحكم فيها.

ومنذ عودته إلى السلطة، يواصل ترامب انتقاد التخلي عن القاعدة ويحمل سلفه جو بايدن مسؤولية طريقة إدارة الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

المصدر: أ.ف.ب.