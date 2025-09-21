مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الاثنين بشأن خرق طائرات روسية أجواء إستونيا

أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، الأحد، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة يوم الاثنين بناءً على طلبها، بعد أن انتهكت ثلاث طائرات روسية المجال الجوي الإستوني.

وكانت إستونيا وحلف شمال الأطلسي قد أفادا، الجمعة، بأن ثلاث مقاتلات روسية من طراز “ميغ-31” اخترقت الأجواء الإستونية فوق خليج فنلندا، وبقيت داخله لمدة 12 دقيقة. وقد سارعت إيطاليا، التي تتولى منذ آب/أغسطس مهمة مراقبة أجواء دول البلطيق ضمن إطار الحلف، إلى إرسال مقاتلات لاعتراضها، بمشاركة طائرات سويدية وفنلندية.

وجاء في بيان الخارجية الإستونية: “في 22 أيلول/سبتمبر سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا رداً على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني يوم الجمعة”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تتقدم فيها إستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والداعم الثابت لأوكرانيا، بطلب رسمي لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة قبل 34 عاماً.

وكان رئيس الوزراء الإستوني كريستن ميشال قد أعلن، الجمعة، أن بلاده ستطلب من حلف شمال الأطلسي تفعيل المادة الرابعة، التي تنص على إجراء مشاورات بين الحلفاء في حال وجود تهديد لأحد أعضائه.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإستوني مارغوس تشاكنا أن هذا الانتهاك “يندرج ضمن سلوك روسي أوسع نطاقاً يرمي إلى اختبار عزيمة أوروبا وحلف شمال الأطلسي”، مؤكداً أن “هذا السلوك يتطلب رداً دولياً”، ومشيراً إلى أن “تصرفات روسيا تتعارض مع التزامات عضو دائم في مجلس الأمن الدولي”.

ويأتي هذا الحادث بعد نحو عشرة أيام على خرق حوالي عشرين مسيّرة روسية الأجواء البولندية، فيما بقيت مسيّرة روسية أخرى في المجال الجوي الروماني لمدة ساعة.

المصدر: أ.ف.ب.