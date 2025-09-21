ايطاليا | أسطول بحري جديد ينطلق الأربعاء لكسر الحصار عن غزّة .. شريان حياة للقطاع بوجه جريمة الإبادة

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، فجر اليوم الأحد، عن تسيير أسطول بحري جديد لكسر الحصار عن قطاع غزّة، نهار الأربعاء المقبل بتاريخ 24 أيلول / سبتمبر الحالي، انطلاقا من الموانئ الايطالية، مشددةً على ضرورة مشاركة أحرار العالم في اعطاء شريان حياة للقطاع المحاصر، حيث يوغل الاحتلال الإسرائيلي في جريمة الإبادة الجماعية.

وفي بيان صادر عن اللجنة ( مقرّها لندن)، أفادت أنّ ائتلاف أسطول الحرية (FFC) بالتشارك مع مبادرة ألف مادلين إلى غزة (TMTG) سيطلقون الموجة التالية من سفن كسر الحصار ، عبر أسطول بحري جديد، سينطلق من ايطاليا بتاريخ 24 أيلول الحالي.

و أوضحت اللجنة، أنّ الاعلان عن انطلاق هذا الأسطول، يأتي نتيجة تحالف مبادرتين شعبيتين عالميتين في الوقت الذي تبحر به 50 سفينة ضمن أسطول الصمود العالمي، و يتم فيه التخطيط لإبحار سفينة تحمل فكرة جديدة ونوعية بداية الشهر القادم.

وفي وقت حيث يتعاظم الألم في غزة ويوغل الاحتلال الإسرائيلي في جريمة الإبادة بكل شكل ولون، شددت اللجنة على انّه ” كان واجب على كل حر في هذا العالم أن يركب البحر وينتزع ممرا يكسر الحصار ويعطي شريان حياة لقطاع غزة”.

وكانت إدارة الأسطول قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر عن انطلاق الجماعي من ميناء بنزرت في تونس لتنضم إلى سفن أخرى انطلقت من إيطاليا واليونان وإسبانيا، على أن تلتقي في المياه الدولية، في محاولة جديدة لكسر الحصار عن غزة، وذلك بمشاركة ما بين 500 و700 ناشط من أكثر من 40 دولة.

