غوتيريش: لعدم الخشية من خطر الاعتراف بدولة فلسطين لأن “اسرائيل” ماضية في حرب غزة وضمّ الضفة

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقابلة صحفية الجمعة، على أنّ العالم لا يجب أن “يخشى”ردود الفعل الإسرائيلية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ظل مواصلة الاحتلال الاسرائيلي حربه في قطاع غزة وسعيه لضم الضفة الغربية بشكل تدريجي.

وأفادت تقارير أنّ “إسرائيل” هددت بضم الضفة الغربية المحتلة في حال مضي الدول الغربية قدما في الاعتراف بدولة فلسطين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

وقال غوتيريش “لا ينبغي أن نشعر بالخشية من خطر رد الفعل الانتقامي، لأنه سواء قمنا بما نقوم به أم لا، هذه الاجراءات ستستمر، وعلى الأقل هناك فرصة لحشد المجتمع الدولي لممارسة الضغط لمنع حدوث ذلك”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: “لا أعتقد أننا نتحدث عن رد انتقامي في ما يتعلق بهذا الأمر أو ذاك. لقد كان هناك تقدم مستمر في إجراءات الحكومة الإسرائيلية بهدف تدمير غزة بالكامل الآن، وضم الضفة الغربية بشكل تدريجي”.

وقاد غوتيريش دعوات من أجل أن توقف إسرائيل حربها في القطاع وتتراجع عن الهجوم “غير المسبوق” الذي تهدد بشنه على مدينة غزة.

ومع ذلك، أحجم الأمين العام للأمم المتحدة عن وصف سلوك “إسرائيل” في غزة بأنه “إبادة”، رغم استخدام وكالات أممية لهذا التوصيف الذي ترفضه الدولة العبرية بشدة. وقال “المشكلة هي أنه ليس من ضمن مهامي التحديد القانوني في ما إذا كان هناك إبادة”.