مواجهة كلامية حادة في الأمم المتحدة بين المبعوث الإسرائيلي ومسؤولتين أمميتين

شهدت أروقة الأمم المتحدة مواجهة كلامية حادة بين المبعوث الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية داني دانون ومسؤولتين أمميتين، خلال جلسة علنية خُصصت بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، عُرض خلالها تقرير يتهم الاحتلال بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال خلال النزاعات المسلحة.

وخلال الجلسة، طالب دانون باستقالة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، براميلا باتن، متهماً إياها بالتحيز، وذلك على خلفية تقرير أعدته وأُدرج فيه الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى على القائمة السوداء المتعلقة بهذه الانتهاكات.

وقال دانون، مخاطباً باتن، إنها “استسلمت لهوس الأمين العام أنطونيو غوتيريش باستهداف إسرائيل”، في انتقاد مباشر للأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأثار تصريح المبعوث تدخلاً من الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فانيسا فريزر، التي طلبت نقطة نظام، ودعت دانون إلى الامتناع عن توجيه هجمات شخصية، مؤكدة أن التقارير الأممية تستند إلى أدلة موثقة.

غير أن دانون رد بانفعال، مطالباً فريزر بالتوقف عن مقاطعته، قائلاً: “نحن دولة عضو، وأنتِ تعملين لدى الأمم المتحدة، وسوف تصمتين الآن.. أنتِ وتقريركِ المخزي”.

وتأتي هذه المواجهة في وقت تواجه فيه سلطات الاحتلال انتقادات متزايدة من الأمم المتحدة، بعد صدور تقرير أعدته فريزر هذا الأسبوع نيابة عن الأمين العام، حذّر من احتمال إدراج جماعات المستوطنين على قائمة سوداء عالمية بسبب انتهاكات ضد الأطفال.

كما عبّر التقرير عن قلق إزاء ما وصفه بارتفاعٍ مذهل في الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال الفلسطينيين.

وتُدرج سلطات الاحتلال بالفعل ضمن ما يُعرف بـ”قائمة العار” الملحقة بتقرير الأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة، بسبب مزاعم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.

وكان دانون قد هاجم سابقاً تقرير باتن الصادر الشهر الماضي، واصفاً إياه بأنه “انحدار جديد” في أداء الأمم المتحدة، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عزمها قطع جميع أشكال التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في نهاية العام الجاري.

وعقب الجلسة، دافع دانون عن موقفه في منشور على منصة “إكس”، مؤكداً أن “الصمت ليس خياراً” عندما يتعلق الأمر بما اعتبرها اتهامات غير عادلة للجنود التابعين للاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: الجزيرة نت