الحاج حسن: التمسك بخيار المقاومة ضرورة وطنية

شدّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن على “ضرورة الثبات والتمسك بخيار المقاومة، في ظلّ الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واستمرار الاحتلال لبعض النقاط اللبنانية، ورفض العدو الإفراج عن الأسرى، إضافةً إلى الدعم الأميركي الممنهج لهذا العدوان”.

ورأى الحاج حسن، خلال لقاء سياسي أن “التمسك بخيار المقاومة، ودعمه، وحمايته من الهجمات السياسية والإعلامية، وتطويره في إطار رؤية استراتيجية وطنية شاملة، لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية لمواجهة الأخطار المحدقة.”

واعتبر الحاج حسن أن “قانون الانتخابات النيابية الحالي هو القانون النافذ،” مشيرًا إلى أن “بعض المطالب المتعلقة بتصويت المغتربين تحمل نوايا للهيمنة والإقصاء، خاصةً في ظلّ غياب تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين في دول تدعم العدو الصهيوني”.

وختم الحاج حسن بالقول “يحرص الفريق الوطني على ضمان تصويت المغتربين، إنما بطريقة تكفل العدالة وتكافؤ الفرص للجميع”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله