قوى الأمن: كشف حقيقة حصول عملية خطف وهمية في صيدا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان لها يوم الجمعة، عن كشف حقيقة حصول عملية خطف وهمية في مدينة صيدا الجنوبية.

وقال البيان “بتاريخ 03-09-2025، ادّعى (ن. و.، مواليد عام 1965، لبناني) أن ابن شقيقه (م. و.، مواليد عام 1994، لبناني) قام بخطف ابنه (ع. و.، مواليد عام 1989، لبناني)”.

وتابع البيان “على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات عملية الخطف وتوقيف الخاطف. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، وبالتاريخ ذاته، تمكّنت من تحديد مكان وجود المخطوف في محلة الأولي – صيدا، حيث عملت على إحضاره”.

وأضاف البيان: “بتاريخ 04-09-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة الخاطف (م. و.) في المحلة المذكورة”، وتابع “بنتيجة التحقيق معهما، اعترفا بأنهما اتفقا وخطّطا لتنفيذ عملية الخطف، حيث عرض المخطوف على الخاطف مبلغ 50 ألف دولار أميركي ليتظاهر أمام عائلته بأنه قام بخطفه، بغية ابتزازهم”.

وأوضح البيان أن “الإجراءات القانونية أُجريت بحقهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام