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مصدر أمني باكستاني ينفي للمنار دعمًا عسكريًا لإيران ويؤكد التزام بلاده بالمساندة السياسية

أفاد مصدر أمني باكستاني لمراسل المنار في باكستان، بأن لا صحة للأخبار المتداولة حول وجود دعم عسكري باكستاني لإيران في هذه الآونة، معتبرًا أن هذه الأخبار يُروّج لها الإعلام الصهيوني (القناة العاشرة الصهيونية وصحيفة جيروزاليم بوست)، في محاولة لتضخيم العدوان الصهيوني على إيران ومنحه صبغة إقليمية تهدف إلى جرّ الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في العدوان.

وأكد المصدر الأمني دعم بلاده للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلًا: “وفي حال قررت باكستان المشاركة إلى جانب إيران، فسيكون ذلك بشكل سرّي، خدمةً للمصالح الإيرانية، وليس بطريقة علنية قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد والتصعيد في المشهد الإقليمي”.

وأضاف: “إن باكستان ملتزمة بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية انطلاقًا من العلاقات التاريخية والثقافية والإسلامية الوطيدة التي تجمع البلدين، وهي تواصل تقديم مختلف أشكال الدعم على أعلى المستويات السياسية، لاسيما في المنتديات الدولية كمجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي”.

المصدر: موقع المنار