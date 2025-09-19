الشيخ عبد الرازق لجعجع: كان من الأولى مطالبة القوى الأمنية والعسكرية بحماية سيادة لبنان واللبنانيين من العدو الصهيوني

أعرب رئيس جمعية الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق عن استغرابه مضمون “البيان الصادر أمس عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وهو يستنكر الاعتداء على اليونيفيل، وربما بكي حزناً عليهم”.

وفي تصريح له اليوم الجمعة قال الشيخ الدكتور “لم نسمع من السيد جعجع ولا لمرة واحدة أنه أصدر بياناً إستنكر فيه الاعتداء الصهيوني الارهابي على لبنان، المؤسف أن السيد جعجع لم يسمع ولم يرى العدوان الصهيوني اليومي على جنوب لبنان وما حصل أمس من إعتداء على جنوبنا الصامد”.

وقال الشيخ “رغم أنه كل يوم يقع شهداء وجرحى ودمار ولكن السيد جعجع لم يرى ولم يسمع”، متسائلاً “أليس من الوطنية أن نستنكر العدوان ونرفع الصوت لأن سيادة لبنان يعتدى عليها، وقال ألستم أنتم تدعون السيادة؟ فلماذا لم نسمع أصواتهم ولم نقرأ ولو بيانا واحداً يستنكرون، والعجيب أن السيد جعجع طالب القوى الأمنية والعسكرية ملاحقة المعتدين على اليونيفيل؟”، مضيفاً “كان من الاولى أن يطالب القوى الأمنية والعسكرية بحماية سيادة لبنان وحماية اللبنانيين من العدو الصهيوني”.

هذا وأكد الشيخ أن “مثل هذه الأفعال ليست من الوطنية ولا من السيادة”، داعياً “القوى السياسية والحزبية إلى تغليب المصلحة الوطنية على مصالح الخارج والتمسك بوحدة لبنان وعيشه المشترك”، متابعاً “تعالوا إلى الوحدة الوطنية الحقيقية التي تدافع عن لبنان وتحريره من العدوان”.

