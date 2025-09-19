الجمعة   
    فرنسا | ماكرون: “إسرائيل” تقوم بتدمير مصداقيتها بالكامل في غزة

      أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة تلفزيونية أنّ “إسرائيل” تقوم بتدمير صورتها ومصداقيتها بالكامل لدى الرأي العام العالمي بسبب الضحايا المدنيين في غزة.

      وقال ماكرون إنّ “إسرائيل حققت نتائج أمنية لافتة، إلا أنّ شنّ عمليات كهذه في غزة يأتي بنتائج عكسية بالكامل، وعليّ القول إنها فاشلة”.

      ودافع ماكرون عن قراره الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر، معتبرًا في المقابلة أن هذه الخطوة “أفضل طريقة لعزل حركة حماس”.

      وأكّد ماكرون، في حديثه ، أنه كان “يرغب بزيارة إسرائيل قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لشرح موقفه، لكن السلطات في الدولة العبرية رفضت زيارته”.

      وشدّد الرئيس الفرنسي على رغبته مواصلة العمل مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

      المصدر: وكالات

