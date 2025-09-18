حماس: الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن تواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان صحفي، أن استخدام الإدارة الأمريكية، اليوم، حق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمثّل “تواطؤاً فاضحاً وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومنحاً لضوء أخضر لمواصلة جرائم القتل والتجويع والهجوم المتوحّش على مدينة غزة”.

وأشادت الحركة بموقف الدول العشر التي تقدّمت بمشروع القرار، داعية هذه الدول وكافة الهيئات الدولية إلى مواصلة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها، والعمل على منع استمرار “جريمة الإبادة الموثّقة أممياً”، وضمان محاسبة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية.

المصدر: حركة حماس