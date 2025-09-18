الخميس   
    لبنان

    الدفاع المدني: إنقاذ 4 مصابين بينهم 3 أطفال إثر حادث مروري على أوتوستراد جبيل

      أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان لها يوم الخميس، أن “فانًا لنقل الركاب انحرف فجر اليوم واستقرّ على جانب أوتوستراد جبيل، وكان على متنه السائق وثلاثة أطفال”.

      وأضاف البيان “تدخّلت فرق الدفاع المدني مستخدمةً معدّات إنقاذ هيدروليكية لسحب العالقين”.

      وتابع البيان “نُقل طفلان في حالة حرجة (إنعاش قلبي رئوي) بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني إلى أحد المستشفيات، فيما تولّت جهات أخرى نقل باقي المصابين لتلقّي العلاج”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      إنقاذ راعٍ إثر سقوطه في وادٍ بمنطقة حبوب قضاء جبيل

