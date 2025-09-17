الأربعاء   
   17 09 2025   
   24 ربيع الأول 1447   
   بيروت 23:14
    لبنان

    قوى الأمن: توقيف أحد المطلوبين الخطرين في جلالا بالبقاع

      أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان لها يوم الأربعاء، عن توقيف أحد المطلوبين الخطرين بجرائم تأليف عصابة وسرقة، في منطقة جلالا البقاعية.

      وقال البيان “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لتوقيف المطلوبين للقضاء، ونتيجة للتحرّيات والاستقصاءات التي نفّذتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ عملية نوعيّة في بلدة جلالا، أسفرت عن توقيف أحد المطلوبين الخطرين، ويدعى: م. ر. (مواليد عام 1998، لبناني)، وهو مطلوب بملاحقة قضائية بجرم: تأليف عصابة وسرقة”.

      وتابع البيان “أودِع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

