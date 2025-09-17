النائب الموسوي: اليوم ذكرى أكثر جرائم العدو حقارة

كتب النائب إبراهيم الموسوي على منصة “إكس”: “اليوم ذكرى أكثر جرائم العدو حقارة، جريمة تفجير البايجر ضد مجاهدين ومدنيين رجالا ونساءً وأطفالاً ما أدى لجرح الالاف. ستبقى هذه الجريمة الجبانة وصمة عار على جبين العدو وإكليل غار على رأس كل طفل وامرأة ورجل ضحوا في سبيل لبنان والإنسان. نقبِّل جراحاتكم ونعتز بكم ونفتخر”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام