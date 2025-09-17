عناوين واسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025

العناوين

النهار:

الحكومة تحيل ثغرات قانون الانتخاب على البرلمان… تصويت المغتربين والبطاقة الممغنطة بندان عالقان

الأخبار:

العدو يبدا إجتياح غزة… الإبادة ماضية…بماركة أميركية

خطة سلام- جابر- سعيد: شطب 34 مليار كاملة

21 مليار دولار للمودعين خلال خمس سنوات

ومازالوا يبصرون

البناء:

كلنا غزة كلنا فلسطين في أكثر من 100 مدينة في إضراب عالمي عن الطعام

بيروت في ذكرى صبرا وشاتيلا: نزع السلاح يمهّد الطريق للاحتلال والمجازر

إضراب القاهرة وعمان ودمشق والرباط وتونس وبغداد ورام الله ولندن وباريس وواشنطن

اللواء:

التعديلات الإنتخابية إلى اللجان.. وإقرار الموازنة بين اليوم وغدًا

سلام يكشف: طلبت من برّاك إنسحاب “إسرائيل” وإطلاق الأسرى.. والقضاء يطالب بتسليم صاحب باخرة إنفجار المرفأ

الجمهورية:

لبنان إلى نيويورك بتغطيةٍ عربيةٍ

تحضيرات لزيارة البابا إلى بيروت

الديار:

تراجع ملف السلاح وتقدم الاصلاحات… هذا ما حصل بين سلام ونصار

وفد سوري إلى بيروت… ماذا طلب عون من الشرع؟

الشارع يتأهب لتحركات المتقاعدين العسكريين والنقابيين

الاسرار

اللواء:

لغز

ما يزال خبراء في وزارة سيادية يعطون الأفضلية لتفاهمات مع المؤسسات المالية الدولية على ما عداها، سواءٌ في الموازنة أو التعامل مع القطاع العام.

غمز

حمَّل أكثر من نائب في كتلة مسيحية مسؤولًا إعلاميًا الارباكات في العلاقة مع بعض المحطات الأرضية والفضائية.

همس

ثمة تباين داخل “الثنائي” في ما خصّ الموقف من الحكومة، بين دعوة للحملات ضدها ودعوة رافضة لمسيئي الاستقرار السياسي في البلاد.

البناء:

خفايا

يقول مصدر متابع للحوار السعودي الإيراني الذي بدأ بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قبل أسبوعين وانتقل الى حوار بين أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حقق تقدمًا بارزًا من جهة التسليم السعودي بالتعقيدات التي أدّت إلى فشل القرار الحكومي المتخذ في 5 آب بدعم سعوديّ، وفقًا لورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك ما أدى إلى التراجع عن القرار، وفقًا لمقررات جلسة 5 أيلول التي عقدتها الحكومة اللبنانية وربطت فيها مجددًا مصير السلاح بمصير الاحتلال “الإسرائيلي” والاعتداءات “الإسرائيلية”.

ويضيف المصدر أن التفاهم السعودي الإيراني الذي يحتاج إلى المزيد من الحوار حول لبنان يتقدم لجهة الاتفاق على هدنة إعلامية بين الحكومة والمقاومة تمثل تهدئة إعلامية بين أصدقاء إيران وأصدقاء السعودية في لبنان.

كواليس

اعتبر خبير عالمي في شؤون الحراكات الشعبية أن ما بدأته واشنطن عبر الثورات الملوّنة وتبعه الربيع العربيّ بإدارة وهندسة غربية لجهة استخدام جمعيات المجتمع المدني ووسائل التواصل الاجتماعي كجيش بديل للأحزاب والمنظمات الثورية المسلحة انقلب إلى نجاح متصاعد لحراك معاكس يتشكل عالميًا وينظم نفسه بهدوء مستخدمًا السلاح ذاته بمنظمات ومبادرات أهلية مدنية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع فوارق جوهرية، حيث التمويل تبرعات حقيقية من مبادرين حقيقيين وليس موازنات حزبية أو حكومية ومن منظمات تتشكل في قلب الحراك لا منظمات وجدت بصورة مسبقة لعمل وظيفة ومهام نضالية تتحرك على إيقاع ما يجري في فلسطين وغزة وليس وفقًا لخطة تنتهي بـ”الشعب يريد إسقاط النظام”، وفقًا لمشروع غب الطلب. وقال الخبير إن ما جرى في قافلة الصمود التي استهدفت الوصول إلى غزة برًا عبر رفح ثم القافلة البحرية ومؤخرًا الإضراب العالميّ عن الطعام بدعوة من شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين تشكل أول فدرالية عالمية تفاعلية عابرة للعقائد والديانات والجنسيات تستطيع تنظيم تحرّك في توقيت واحد في أكثر من مئة مدينة عالمية يشترك فيه الآلاف ويؤسس لخطوات تصاعدية لعقوبات شعبيّة على كيان الاحتلال ونصرة فلسطين وغزة.

