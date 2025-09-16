المدعي العام في يوتا يوجه تهمة قتل تشارلي كيرك إلى الموقوف تايلر روبنسون

أعلن المدعي العام في ولاية يوتا، جيفري غراي، الثلاثاء، توجيه تهمة القتل إلى تايلر روبنسون في قضية اغتيال المؤثر الأميركي المحافظ تشارلي كيرك، مؤكداً أنه سيطلب إنزال عقوبة الإعدام بحقه.

وأوضح غراي خلال مؤتمر صحافي أن روبنسون، البالغ 22 عاماً، برر جريمته أمام مقربين منه بما وصفه بـ”الحقد” الذي ينشره كيرك من وجهة نظره.

وأشار المدعي العام إلى أن روبنسون يواجه سبع تهم، من بينها القتل العمد، وذلك “لتسببه عمداً في قتل تشارلي كيرك في ظروف شكّلت خطراً كبيراً على حياة أشخاص آخرين”.

وأضاف أن التهم الموجهة تترافق مع ظروف مشددة للعقوبة، “إذ إن المتهم استهدف كيرك بسبب مواقفه السياسية، وهو على علم بوجود أطفال سيشهدون الجريمة”.

وأكد غراي: “بعد المؤتمر الصحافي، سأطلب رسمياً عقوبة الإعدام”، لافتاً إلى أن روبنسون سيبقى موقوفاً من دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

المصدر: أ.ف.ب.