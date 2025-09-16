الثلاثاء   
   16 09 2025   
   23 ربيع الأول 1447   
   بيروت 23:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    المدعي العام في يوتا يوجه تهمة قتل تشارلي كيرك إلى الموقوف تايلر روبنسون

      أعلن المدعي العام في ولاية يوتا، جيفري غراي، الثلاثاء، توجيه تهمة القتل إلى تايلر روبنسون في قضية اغتيال المؤثر الأميركي المحافظ تشارلي كيرك، مؤكداً أنه سيطلب إنزال عقوبة الإعدام بحقه.

      وأوضح غراي خلال مؤتمر صحافي أن روبنسون، البالغ 22 عاماً، برر جريمته أمام مقربين منه بما وصفه بـ”الحقد” الذي ينشره كيرك من وجهة نظره.

      وأشار المدعي العام إلى أن روبنسون يواجه سبع تهم، من بينها القتل العمد، وذلك “لتسببه عمداً في قتل تشارلي كيرك في ظروف شكّلت خطراً كبيراً على حياة أشخاص آخرين”.

      وأضاف أن التهم الموجهة تترافق مع ظروف مشددة للعقوبة، “إذ إن المتهم استهدف كيرك بسبب مواقفه السياسية، وهو على علم بوجود أطفال سيشهدون الجريمة”.

      وأكد غراي: “بعد المؤتمر الصحافي، سأطلب رسمياً عقوبة الإعدام”، لافتاً إلى أن روبنسون سيبقى موقوفاً من دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

      المصدر: أ.ف.ب.

      مواضيع ذات صلة

      تصاعد الغضب داخل كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية بسبب التعاون مع الاحتلال

      تصاعد الغضب داخل كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية بسبب التعاون مع الاحتلال

      امريكا | بولندا وحلفاؤها يحذرون موسكو بعد خرق طائرات دون طيار أجوائها .. تصعيد يزعزع استقرار المنطقة

      امريكا | بولندا وحلفاؤها يحذرون موسكو بعد خرق طائرات دون طيار أجوائها .. تصعيد يزعزع استقرار المنطقة

      فيديوغراف | ما هي أبرز الشخصيات الأمريكية التي استُهدفت في السنوات الماضية؟

      فيديوغراف | ما هي أبرز الشخصيات الأمريكية التي استُهدفت في السنوات الماضية؟