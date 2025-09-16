كولومبيا تعلق شراء الأسلحة من الولايات المتحدة

أعلن وزير الداخلية الكولومبي، الثلاثاء، تعليق شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، غداة قرار واشنطن استبعاد بلاده من برنامج تعاون أميركي لمكافحة المخدرات.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الاثنين، إن كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم، كانت تحصل على مساعدات سنوية بقيمة مئات الملايين من الدولارات في حربها ضد تهريب المخدرات، لكنها “لم تكن شريكًا جيدًا في مكافحة عصابات المخدرات”.

ردًا على ذلك، صرح وزير الداخلية الكولومبي، أرماندو بينيديتي، في مقابلة مع إذاعة بلو راديو، بأن “من الآن فصاعدًا لن يتم شراء أي أسلحة من الولايات المتحدة”. وأضاف أنّ “الولايات المتحدة، كدولة رأسمالية، يجب أن تفهم أنّ هناك أيضًا اعتبارات تتعلق بالسوق”.

وقبل الإعلان الرسمي عن القرار الأميركي، كان الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، قد أعلن وضع حد لـ”اعتماد” القوات المسلحة على “المساعدات” و”العطايا” من الولايات المتحدة، مؤكدًا أنّ “الجيش سيكون في وضع أفضل إذا اشترى أسلحته أو صنعها بمواردنا الخاصة”.

وفي تصريح الثلاثاء عبر منصة “إكس”، شدد بيترو على أن مكافحة تهريب المخدرات “يجب ألا تكون أداة للهيمنة والقوة”، مضيفًا أنّ “الولايات المتحدة تتدخل في السياسة الداخلية الكولومبية، ويهدفون إلى وجود رئيس دمية”.

يُذكر أنّ واشنطن، منذ عام 1986، تقيم سنويًا سياسات مكافحة المخدرات في نحو عشرين دولة تشهد إنتاج وتهريب مواد غير مشروعة، وكانت كولومبيا تحصل على مساعدات تصل إلى 380 مليون دولار سنويًا.

وأشارت وثيقة أرسلها البيت الأبيض إلى الكونغرس الاثنين إلى أنّ “زراعة الكوكا وإنتاج الكوكايين في كولومبيا وصلت إلى مستويات قياسية في عهد الرئيس غوستافو بيترو، ولم تؤد محاولاته الفاشلة في التوصل إلى اتفاقات مع عصابات المخدرات إلا إلى تفاقم الأزمة”.

وأضافت الوثيقة، التي وقعها الرئيس دونالد ترامب، أنّ “القادة السياسيين في كولومبيا يتحملون وحدهم مسؤولية فشل بلادهم في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة المخدرات خلال العام الماضي”، مشيرة إلى أنّه “سيُعاد النظر في القرار إذا اتخذت الحكومة الكولومبية خطوات حازمة للقضاء على زراعة الكوكا والحد من إنتاج الكوكايين والاتجار به”.

ووفق تقديرات الأمم المتحدة، بلغ إنتاج هيدروكلوريد الكوكايين في كولومبيا عام 2023 مستوى قياسيًا بلغ 2600 طن، بزيادة قدرها 53% مقارنة بالعام السابق.

