الأربعاء   
   24 06 2026   
   9 محرم 1448   
   بيروت 07:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    “فايننشال تايمز” عن رئيس وزراء قطر: وجود خط ساخن بين أميركا وإيران ضروري لإعادة فتح مضيق هرمز

      مواضيع ذات صلة

      رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يصل إلى باكو للمشاركة في الدورة العشرين لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي

      رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يصل إلى باكو للمشاركة في الدورة العشرين لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي

      ترامب: قرار مجلس الشيوخ الأميركي بالتصويت على قانون صلاحيات الحرب جاء في توقيت سيئ وبلا جدوى

      ترامب: قرار مجلس الشيوخ الأميركي بالتصويت على قانون صلاحيات الحرب جاء في توقيت سيئ وبلا جدوى

      واردات الصين من الذهب تسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين

      واردات الصين من الذهب تسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين