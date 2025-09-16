لجنة الأسير سكاف في ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة: تحرير الأرض والأسرى واجب مقدس



حيت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف في بيان، جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في الذكرى السنوية ال43 لانطلاقتها ،و التي أسست بمسيرتها العظيمة لتاريخ نضالي كبير و مشرف في الصراع مع العدو الصهيوني، حيث قدمت قوى المقاومة الوطنية آلاف الشهداء والجرحى في العمليات البطولية التي نفذها مقاوموها الأبطال ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان و العاصمة-بيروت”.

و اعتبرت اللجنة انه “من الضروري التمسك بهذه المناسبة الوطنية التي تعني جميع المؤمنين بنهج المقاومة ضد العدو الصهيوني، لأنها مسيرة تعمدت بالتضحيات الجسام لشهداء رووا أراضينا بدمائهم الطاهرة، حيث حققت هذه التضحيات من قبل قوى المقاومة الوطنية والإسلامية الانتصارات و التحرير لمعظم الأرض اللبنانية و لا سيما تحرير الجنوب اللبناني في ٢٥ أيار عام ٢٠٠٠، و الذي شكل اولى انتكاسات المشروع الصهيوني في منطقتنا”.

وأكدت أن “فلسطين ستبقى البوصلة الأساسية والقضية المركزية لجميع الشرفاء والمقاومين لأن تحريرها من البحر إلى النهر و تحرير كل شبر من اوطاننا و آلاف الأسرى هو واجب مقدس، و ان ما يجري اليوم من عدوان صهيو-أمريكي غاشم في فلسطين و لبنان و اليمن و سوريا و قطر، يستدعي التمسك أكثر من أي وقت بالمقاومة كخيار وحيد لمواجهة الأخطار المحدقة بنا”.

و ختمت اللجنة بدعوة “المؤمنين بقدسية الصراع مع العدو الصهيوني من قوى و أحزاب و ناشطين على مستوى العالم، لدعم قوى المقاومة في أوطاننا الذين يقدمون اغلى التضحيات دفاعاً عن الانسانية جمعاء بوجه المشروع الصهيوني الذي يهدد السلم العالمي من خلال مجازره و جرائمه الوحشية وحرب الابادة التي يقودها منذ عامين و التي لم ييشهد العالم مثيلاً لها على مر التاريخ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام