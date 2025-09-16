الثلاثاء   
   16 09 2025   
   23 ربيع الأول 1447   
   بيروت 03:12
    مصادر فلسطينية: مجزرة بعد قصف الاحتلال مربعاً سكنياً في حارة بني عامر بحي الدرج في مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: العدو الإسرائيلي يكثف قصفه الجوي والبري على غزة بالتزامن مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة

      مصادر فلسطينية: عشرات الشهداء والإصابات والمفقودين جراء قصف الاحتلال منازل سكينة في حي الصبرة وساحة الشوا بحي الدرج في مدينة غزة

      الإسعاف والطوارئ في غزة: 3 شهداء في قصف صهيوني على شقة سكنية بمعسكر دير البلح وسط قطاع غزة

