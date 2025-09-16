الثلاثاء   
   16 09 2025   
   23 ربيع الأول 1447   
   بيروت 01:35
    مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم في الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: مجزرة بعد قصف الاحتلال مربعاً سكنياً في حارة بني عامر بحي الدرج في مدينة غزة

      وسائل إعلام سورية: طيران الاحتلال قام بتنفيذ ثلاث غارات جوية على العاصمة دمشق

      قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية

