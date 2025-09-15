“الأساتذة المستعان بهم في الدوام المسائي”: انتقالنا إلى الدوام الصباحي هو حق مكتسب

قال الأساتذة المستعان بهم في الدوام المسائي في لبنان، في بيان مساء الإثنين، إن “انتقالنا إلى الدوام الصباحي هو حقٌّ مكتسب، وليس مجرد مطلب”.

وأضاف البيان “لقد التزمنا بواجبنا التربوي والوطني في أصعب الظروف، وتحمّلنا مشقّات العمل في الدوام المسائي رغم التحديات الكبيرة، واستطعنا أن نكون ركيزة أساسية في إنجاح العملية التربوية في المدارس الرسمية، وشاركنا في كل الاستحقاقات الوطنية، ومنها الامتحانات الرسمية من مراقبة وفرز وتنظيم، إضافةً إلى أداء مختلف المهام التربوية والإدارية بكل مهنية وإخلاص”.

وتابع البيان “انتقالنا إلى الدوام الصباحي هو حقٌّ مكتسب، وليس مجرد مطلب”، وأضاف “بعد هذه السنوات الطويلة من العطاء المتواصل، نطالب وزارة التربية والتعليم العالي بالنظر بعين العدالة والإنصاف إلى قضيتنا، وتثبيت عقودنا ضمن الدوام الصباحي، أُسوةً بزملائنا، تقديرًا لجهودنا وتضحياتنا في سبيل إنجاح التعليم الرسمي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام