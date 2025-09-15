الرئيس عون التقى الشرع: للتنسيق للحفاظ على الاستقرار على طول الحدود

عرض رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون مع الرئيس السوري أحمد الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وذلك خلال الذي جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة على هامش القمة العربية والاسلامية.

وأكد عون على “ضرورة التنسيق بما يضمن الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود”.‏ وحذر من “محاولات الفتنة التي تسعى إسرائيل إلى افتعالها”.

‏وتناول اللقاء البحث أهمية تعزيز التعاون لما فيه مصلحة البلدين، ولا سيما في ملف ترسيم الحدود البحرية وموضوع النازحين السوريين، كما جرى التطرق إلى ضرورة متابعة النقاط التي أثيرت بين الوفدين اللبناني والسوري خلال المحادثات التي عُقدت في بيروت حول ملف الموقوفين، والتشديد على أهمية التعاون القضائي بين البلدين للبت بهذا الملف وفقاً للقوانين المعمول بها.

‏وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين وزيري الخارجية، وتشكيل لجان مختصة، من بينها لجنة اقتصادية وأخرى أمنية، إلى جانب تعزيز الجهود لتأمين الاستقرار بين البلدين وتبادل الزيارات الرسمية.

‏كما ناقش الرئيسان ملفات اقتصادية وموضوع النقل البحري، إضافة إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلع الرئيس عون نظيره السوري على الاتصالات الجارية لتثبيت الاستقرار الدائم في الجنوب.

المصدر: موقع المنار