بيرم: التمسّك بالمقاومة هو تمسّك بنقاط القوة

اكد الوزير السابق مصطفى بيرم انّ “التمسّك بالمقاومة هو تمسّك بنقاط القوة”، معتبراً “أنّ الشعب هو الأصيل بينما السلطة ليست سوى وكيل ودورها الدفاع عن الأصيل”. ورأى “أنّ السلطة عندما تعجز أو لا تريد أن تؤدّي هذا الدور تكون قد ارتكبت خطيئة دستورية وقانونية وإنسانية لأنها تتجاوز صلاحياتها التي منحها لها الشعب”.

وخلال حفل تخريج طلاب بلدة عبا اشار بيرم الى “عجز بعض المسؤولين عن إصدار حتى بيانات إدانة يومية لاغتيال خيرة شباب الوطن” متسائلاً: إذا كان المسؤول غير قادر على كتابة بيان فبإمكانه تكليف موظف بذلك لكن أن يبرّر صمته فهذا سقوط أخلاقي ودستوري.

وشدّد على “أنّ لبنان لن تُرفع صورته الحقيقية إلّا من خلال صورة شهدائه مؤكداً أنّ الجراح والآلام لن تُسقط إرادة الشعب المقاوم”.