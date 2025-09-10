بيرم: المجد لسلاح المقاومة في هذه الغابة العالمية

كتب الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم عبر منصة “اكس”: “عدوان غادر على حماس و قطر ! بعد الإدانة الشديدة . قلتولي: سيادة وضمانات ؟ صداقة مع أمريكا و وأموال وقاعدة لها تحمينا ؟ ذرائع للعدوان ؟ قانون دولي ؟ تطبيع ووساطة مع العدو ؟ حياد و تنازلات ؟ جامعة عربية ؟ لعنة الله على أميركا وإسرائيل والمجد لسلاح المقاومة في هذه الغابة العالمية!”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام