وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره اللبناني في الدوحة

التقى وزير الخارجية الإيراني، السيّد عباس ‎عراقجي، الذي يزور الدوحة – قطر للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والإسلاميين، مساء الأحد، بنظيره اللبناني، الوزير ‎يوسف رجي، وذلك في إطار المشاورات الثنائية على هامش هذا الاجتماع.

وخلال اللقاء، بحث الوزيران في العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان وتبادلا وجهات النظر حولها.

كما تطرّق الجانبان إلى مستجدّات الأوضاع في المنطقة، ولا سيّما جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلّة، وأكّدا على ضرورة التحرّك العاجل من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم، إضافةً إلى الاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها هذا الكيان ضدّ لبنان وسائر بلدان المنطقة.

المصدر: مواقع