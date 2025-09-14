النائب إبراهيم الموسوي: ما زالت المقاومة في موضع القوة والاقتدار



اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور ابراهيم الموسوي، أن “التحولات الكبرى التي يحاول العدو تثبيتها في المنطقة، وأطماع العدو الاسرائيلي ومؤامراته وخططه التي تريد جعل المنطقة ضعيفة جدا وخالية من نقاط القوة، والتي تريد ان تجعل كل شعوب وحكام المنطقة عبيدا عنده، لن يكتب لها النجاح”.

ولفت خلال لقاء نظمه قسم العلاقات العامة ل”حزب الله” في البقاع ببلدة الخضر، إلى أنه “منذ زمن بعيد كان العدو الإسرائيلي يسرح ويمرح دون رادع أو وازع، ولم تقم الدولة بواجباتها في الحماية والدفاع عن السيادة والأرض والمواطنين، وعندما تخلت الدولة عن واجبها وقصرت في تأدية مهمتها الأساسية، أطلق الإمام السيد موسى الصدر بذرة المقاومة التي صنعت معادلات الردع والحماية، وأضحت الضمانة الأساسية لهذا الوطن”.

وأردف: “صحيح أن المقاومة تعرضت لضربات كبيرة، وفقدت العديد من قادتها، ولكنها ما زالت في موضع القوة والاقتدار، بفضل تضحيات المجاهدين وعزيمتهم، واحتضان بيئتها والشرفاء في هذا البلد لها، وإلا لماذا يمارس العالم الغربي وبعض العرب كل هذه الضغوطات وحملات الترهيب ضدها؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام