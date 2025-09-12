مناورات روسية-بيلاروسية واسعة وسط قلق غربي متصاعد

باشرت روسيا وحليفتها بيلاروسيا، اليوم الجمعة، مناورات عسكرية مشتركة واسعة، وسط قلق متصاعد من الدول الغربية، لا سيما أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد أيام قليلة على انتهاك مسيّرات يُعتقد أنها روسية للمجال الجوي البولندي.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تشمل المناورات عمليات إدارة الوحدات العسكرية “في إطار الرد على أي عدوان” وتوجيه القوات لـ”استعادة وحدة وسلامة أراضي” روسيا وبيلاروسيا. وتحمل المناورات اسم “زاباد-2025” (غرب-2025)، في إشارة إلى موقعها غرب حدود التحالف الروسي-البيلاروسي، إضافة إلى بحر بارنتس وبحر البلطيق، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية مشاركة معدات عسكرية ثقيلة تشمل المدرعات والمروحيات والسفن في التدريبات، ما أثار استياء بولندا وليتوانيا ولاتفيا، أعضاء الناتو والمجاورين لبيلاروسيا، بسبب قرب التدريبات من حدودهم.

وفي سياق متصل، أعلن الكرملين أن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا متوقفة حاليًا، متهمًا الدول الأوروبية بعرقلة العملية التي لا تزال موسكو منفتحة عليها.

وعقدت الفرق التفاوضية الروسية والأوكرانية ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول خلال العام الجاري، كان آخرها في 23 يوليو/تموز، وأسفرت عن اتفاقيات لتبادل أسرى الحرب وجثث القتلى، دون التوصل حتى الآن إلى إطار اتفاق سلام محتمل.

وتتهم روسيا كييف بعدم الاعتراف بما تسميه “الواقع على الأرض”، بينما تقول أوكرانيا إن موسكو تدعي الانفتاح على المحادثات لكنها تواصل مساعيها للسيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية.

وعند سؤال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حول توقف المحادثات، أجاب: “قنوات الاتصال قائمة وفعالة لدى مفاوضينا فرصة للتواصل عبرها، لكن لأكون أكثر دقة، هناك توقف في الوقت الحالي”.

كما رفضت موسكو بشدة مقترحات دول أوروبية وبريطانيا لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، والتي قد تشمل نشر قوات من الناتو على الأرض بعد أي تسوية سلمية، مؤكدة أنها لن تقبل بمثل هذه الخطوة.

