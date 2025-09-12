اقتحامات ومداهمات للعدو الإسرائيلي في الضفة المحتلة

استولت قوات العدو الإسرائيلي، يوم الجمعة، على منزل وحوّلته إلى ثكنة عسكرية في قرية بيتين شرق رام الله، وسط الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال استولت على منزل المواطن صائل درويش جرابعة، وحوّلته إلى ثكنة عسكرية”، وذكرت أن “القوات أبلغت العائلة بنيتها البقاء في المنزل، الذي يقع قرب الشارع الاستيطاني المسمى شارع 60، لمدة ثلاثة أيام”.

وفي الليلة الماضية، داهمت قوات العدو عدة منازل ومحالّ تجارية في بيتين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين.

كما اقتحمت قوات العدو الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوات الاحتلال داهمت عددًا من أحياء البلدة القديمة في نابلس ومحيطها، وفتشت محلًا تجاريًا في شارع حطين وعبثت بمحتوياته”، وذكرت أن “القوات اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق المدينة، وداهمت منزلين وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، دون تسجيل أي حالات اعتقال”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام