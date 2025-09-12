يوم صحي مجاني لـ”الهيئة الصحية” في مخيمات صيدا بذكرى المولد النبوي

نظّمت “الهيئة الصحية الإسلامية” بالتعاون مع لجان العمل في المخيمات، يومًا صحيًا تخصصيًا مجانيًا في مخيمات منطقة صيدا، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية.

وشملت الحملة مخيمَيْ عين الحلوة (مستشفى القدس) والميّة وميّة (مضافة آل كعوش)، حيث استفاد منها 229 مريضًا في اختصاصات الصحة العامة والأطفال، خضعوا للمعاينة الطبية، وتم توزيع 567 وحدة دواء على 197 مريضًا. كما بلغ عدد المستفيدين من جلسات التثقيف الصحي 35 شخصًا.

شارك في الحملة 6 أطباء، و23 ممرّضًا وممرّضة، و10 إداريين، وأشرف عليها كوادر من لجان العمل في المخيمات ومديرية جبل عامل الثانية في الهيئة الصحية الإسلامية.

كما نُظّمت خلال الحملة أنشطة ترفيهية خاصة للأطفال المرضى، واختُتم النشاط بإجراء زيارات طبية منزلية لعدد من المرضى.

وللمناسبة، زار المراكز متفقّدًا مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، الذي وجّه الشكر الكبير للأطباء والممرضين على جهودهم وتفانيهم في خدمة الشعب الفلسطيني المظلوم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام