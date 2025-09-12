عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 12 أيلول/سبتمبر 2025

العناوين
صحيفة الأخبار:
- قطر تُطلق “حملة ديبلوماسية شاملة” | ما بعد الاغتيال الفاشل: مكاسب “إسرائيل” تتضاءل
- “قانون قيصر” سارٍ: واشنطن تتسلّح بأداة ابتزاز وتحكّم
- الاستنفار قائم مع إيران وعين العدوّ على لبنان وفرض واقع جديد في سورية: مؤشرات مقلقة على نوايا “إسرائيل” في المستقبل القريب
- IMF يشرف على إعداد “سلسلة الرواتب”
- الترخيص لـ”ستارلينك”: الحكومة تعدم قطاع الاتصالات
- ابن فرحان يستدعي لبنانيين إلى الرياض | لودريان في بيروت: وعودٌ بدعمٍ غير موجود
- فضل شاكر يُغادر عين الحلوة؟!
صحيفة البناء:
- مجلس الأمن يُدين العدوان على قطر دون أن يسمّي “إسرائيل”.. ويدين حماس
- “هآرتس”: بعد قطر تركيا.. ردًا على محاولة اغتيال بن غفير.. ماذا عن أميركا؟
- قمة عربية إسلامية الأحد في الدوحة: هل يتخّذ قرار قطع العلاقات بـ”إسرائيل”؟
صحيفة اللواء:
- روزنامة لبنانية إصلاحية بدعم الصندوق تسابق تطوّرات أيلول
- لودريان ينقل إشارات إيجابية حول دعم سعودي للبنان.. وسلام يدين استفزازات الناطق باسم الاحتلال
- نتنياهو يقرّر توسيع الاستيطان في الضفّة.. وخنق غزّة بكلّ الوسائل
- القمة في الدوحة الاثنين.. ومجلس الأمن يُدين بلا تسمية المعتدي!
صحيفة الديار:
- لبنان “المربك” ينتظر تداعيات اعتداء الدوحة
- لودريان دون ضمانات يربط الاعمار بالإصلاحات!
- زيارة البابا لاون 14: بُعد جيوسياسي يتخطّى الحدود ورسالة دعم للمجتمع المسيحي
- الكرنتينا تحت وطأة الأسبستوس: نفايات مسرطنة تحاصر السكان والبيئة!
صحيفة الجمهورية:
- “عادت حليمة” في التعيينات
- لبنان يدخل عصر الانترنت الفضائي
- العدوان على قطر: أي عبرة في ملف السلاح؟
- أيلول.. ورقة وطن في مهبّ الخريف
صحيفة النهار:
- استعدادات فرنسية – سعودية لدعم قرارات لبنان
- بعد ضربة الدوحة: هل من فرصة أخرى للسلام في غزّة؟
صحيفة الشرق:
- بعد 23 عامًا تعيين الهيئتين الناظمتين للاتّصالات والكهرباء
- كرامي نوّه بحكمته: الأمور في المسار الصحيح
- كنعان من بعبدا: ودائع الناس حقوق.. وفرنجية: خطة الجيش تركت ارتياحًا
- إيجابيات تظلّل زيارة لودريان.. 14.2 مليون مساعدة أميركية للجيش
الاسرار
النهار:
- لوحظت حركة ناشطة في حفر ابار عامة لمصلحة مؤسسات المياه خصوصا في منطقتي البقاع والشمال للحد من موسم الشح. واثارت هذه الحركة تساؤلات مستغربة لماذا لم تتخذ هذه الإجراءات في السنوات السابقة كخطوات احترازية لمواسم الشح؟
- تعتقد اوساط ديبلوماسية ان تداعيات الضربة الاسرائيلية على الدوحة بدأت تتخذ طابعا اكبر بكثير من بعض التوقعات المبسطة التي اعقبتها وان التحركات الخليجية والعربية التي انطلقت ستخفف من وقع المخاوف على لبنان كساحة محتملة لما بعد الضربة.
- تشير معطيات مؤكدة الى ان حسم مصير الإنتخابات النيابية المقبلة سيتبلور قبل نهاية السنة الحالية الآن التعمد في تاخير بت الأمر وابقائه عالقا وعلى اساس اي قانون ستجرى سيعني نتيجة واحدة هي اجراء الإنتخابات في موعدها على اساس القانون النافذ حاليا وتصويت المغتربين للنواب ال ١٢٨
- تتفاقم ازمة السير على نحو اسوأ بكثير مما كانت عليه في فترة شهري تموز وآب خصوصا على اوتوستراد بيروت جونية مما يعني ان التحجج بوجود اعداد كبيرة من المغتربين والوافدين من الخارج لم يكن السبب الأساسي وان الاشهر المقبلة مع طلائع الخريف والشتاء ستعني ازدياد المعاناة امام الناس ما دامت الحلول الظرفية الموقتة حتى غير موجودة
نداء الوطن:
- يقول خبراء عسكريون إن نفي الأردن أن تكون الطائرات الإسرائيلية التي أغارت على الدوحة قد مرت في أجوائها، يؤكد أن تلك الطائرات عبرت في الأجواء السورية.
- ترصد دوائر دبلوماسية حجم المشاركة السياسية المرتقبة في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمين العام السابق لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله، ويجرى التركيز خصوصًا على مستوى المشاركة من جهات خارجية.
- بعد نفي “حزب الله” علاقته بالخلية التي تم ضبطها في سوريا، تحدثت معلومات عن اتجاه لدى الداخلية السورية لنشر محاضر التحقيقات
اللواء:
همس
- ضرب دوار المتابعين للدبلوماسية الأميركية في لبنان، لجهة حصر الملف بيد السفير توم براك حيث تنتظر عودته الى بيروت ام ترجيح بقاء الملف مع السفيرة اورتاغوس
غمز
- أدى تقييد شركة Sterlink الى الترخيص لها على الرغم من اعتراض بعض وزراء الثنائي
لغز
- تراجع التعاون في المجال الاعلامي الى درجة الصفرين بين طرفين كانا حليفين لسنوات
الجمهورية:
- كشفت مصادر قضائية أنّ الوفد السوري طالب الوفد الأمني والقضائي اللبناني الذي اجتمع معه في دمشق، بتسليم الدولة اللبنانية بعض الموقوفين السوريِّين المعارضين لنظام الاسد، وأصرّوا على تسليم ثلاثة أسماء محدّدة
- أكّد قريبون من طرفَين حليفَين أنّ هناك قراراً متخذاً لديهما بعدم الانزلاق إلى أي نزاع مذهبي على الارض مهما كلّف الأمر.
- لوحِظ اهتمام استثنائي من دولة خليجية باتجاه لبنان، إذ بدأت الوفود تتوالى في إطار توجيهات لرؤية ما يمكن تقديمه لدعم العهد في مختلف المجالات
البناء:
خفايا
- تحدّث مرجع سياسي لبناني عن ارتباك كبير بين أصحاب خطاب العداء للمقاومة والتحريض على سلاحها كمصدر للخطر على لبنان بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة والتي اعتبرتها دول الخليج رسالة لها جميعاً بالتهديد وإعلاناً لانتقال “إسرائيل” إلى المجاهرة بأن قواعد العلاقات في المنطقة تغيّرت وأن شرط الأمن لأي دولة عربية يبدأ بإعلان الخضوع للمشيئة الإسرائيلية وأن المدى الحيوي للأمن الإسرائيلي يمتدّ من المحيط إلى الخليج وأن الاعتراض السعودي القطري التركي على الدور الإسرائيلي في سورية بلا قيمة لأنه يعتمد على الشكوى لأميركا التي ظهرت في استهداف قطر سنداً بلا شروط لما تفعله “إسرائيل” وسقف ما تقدّمه للعرب هو المجاملة وتطييب الخاطر مقابل المجاهرة بتفهّم الأسباب الإسرائيلية. وعندما تصبح السعودية وتركيا ومصر ودول الخليج تحت منظار التصويب ماذا سيقول من بنى روايته على اعتبار أن مشكلة لبنان بسلاح المقاومة؟
كواليس
- قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن توصل إيران إلى اتفاق مع الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية برعاية مصرية أسقط سلاح تفعيل آليّة الزناد والعودة للعقوبات من يد الترويكا الأوروبية إلا إذا قررت أوروبا السعي لتمديد الاتفاق قبل انتهاء مدته لتمديد مهلة استعمال آلية الزناد. وهذا يستدعي التفاهم مع إيران على المدّة والحصول على الموافقة الأميركية على هذا التمديد ضمن آلية الخمسة زائد واحداً، وما يعنيه التمديد من تشريع تخصيب اليورانيوم واعتبر أن رعاية مصر إشارة لنجاح إيراني دبلوماسي كما هي إشارة إلى موافقة أميركية أوروبية ضمنية، خصوصاً أن التقديرات حول وظيفة الاتفاق تضع تمكين الوكالة من تحديد القلق الغربي تجاه استخدام إيران مخزونها المخصّب لصناعة سلاح نوويّ مقابل إلغاء مسار آلية الزناد وفتح الباب لتمديد الاتفاق لعدة سنوات أو سنة بسنة بانتظار التوصل إلى اتفاق جديد ومنعاً لفراغ خطير في هذا المجال
المصدر: صحف