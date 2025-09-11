الخميس   
    القيادي في حماس محمود مرداوي: لقد أصبح العدو أكثر دموية وانتزع القناع عن وجهه القبيح لكن الفشل والإخفاق ما زالا ملازمين لبربريته

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: الغارة الصهيونية على بلدة كفردونين أدّت إلى إصابة جنديين من الجيش اللبناني أثناء مرور آليتهما في المكان

      القوات اليمنية: نفذنا عملية عسكرية نوعية بثلاث طائرات مسيَّرة استهدفت طائرتان منها مطار رامون بمنطقة أم الرشراش واستهدفت الأخرى هدفا عسكريا صهيونيا في منطقة النقب المحتلة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح

      القوات المسلحة اليمنية: العملية حققت هدفها بنجاح وتسببت بهروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ

