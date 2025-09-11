بولندا تحظر الملاحة الجوية مع بيلاروس وأوكرانيا… وجلسة طارئة لمجلس الأمن

أعلنت بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أنها حدّت من الملاحة الجوية عند حدودها الشرقية غداة خرق حوالى عشرين مسيّرة يُعتقد أنها روسية، لمجالها الجوي.

وقالت وكالة الملاحة الجوية البولندية، في بيان، اليوم، إن الملاحة الجوية على طول حدود بولندا مع بيلاروس وأوكرانيا ستكون محظورة على الرحلات المدنية مع استثناءات قليلة جداً اعتباراً من اليوم الخميس وحتى التاسع من كانون الأول، مضيفةً أن هذه التدابير “اتُخذت لضمان الأمن الوطني”.

وقالت السلطات البولندية إن مجالها الجوي اختُرق 19 مرة أمس وإن ثلاث مسيّرات على الأقل أُسقطت، فيما لم تسفر هذه الخروق عن سقوط ضحايا باستثناء تعرّض منزل وسيارة لأضرار في شرق البلاد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البولندية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة للبحث في مسألة خرق المسيّرات الروسية مجال البلاد الجوي.

وأفادت، عبر منصة “أكس”، اليوم، أنه “بناءً على طلب بولندا، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً بشأن خرق روسيا المجال الجوي البولندي”.

وأمس، أعلنت بولندا أنها أسقطت “أجساماً معادية” بعد انتهاكات متكررة للمجال الجوي البولندي خلال هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة، في حين أكدت موسكو أنه “لم تكن هناك أي نوايا لضرب أي أهداف في أراضي بولندا”، معتبرةً أن “بولندا فشلت في تقديم أدلة على المصدر الروسي للأجسام التي دخلت المجال الجوي البولندي”.

