اقتحامات واعتداءات إسرائيلية متواصلة لليوم الثالث في بلدات شمال غرب القدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، اقتحام بلدات وقرى شمال غرب القدس المحتلة، مصحوبة بحملات مداهمات واسعة للمنازل واعتداءات على المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو وسط اندلاع مواجهات، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المواطنين، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها.

كما شنت حملات مداهمات واسعة في بلدتي قطنة والقبيبة، وعبثت بمحتويات المنازل وحولتها أحيانًا إلى ثكنات عسكرية، واحتجزت بعض المواطنين وحققت معهم ميدانيًا.

وتواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها عند حاجز النفق الواصل بين بلدتي بدو والجيب، حيث تجري تفتيش المركبات وتدقيق الهويات، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة أعاقت الحياة اليومية، بما في ذلك تعطيل المدارس والدوام وإغلاق المحال التجارية، وتأثّر مرضى الأمراض المزمنة بالإغلاق، علماً أن الطريق يعتبر الطريق الرئيسي لما يقارب 70 ألف مواطن في المنطقة.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها عند حاجز جبع العسكري شمال شرق القدس، وذكرت المصادر المحلية أن الحواجز أوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، فيما اعتدت على شاب عند حاجز النفق وصورت الشبان ونكلت بهم.

وفي سياق التدمير، هدمت قوات الاحتلال سورًا في بلدة بيت عنان وجرفت طرقًا فرعية داخل البلدة وأغلقتها، كما أغلقت الطرق الواصلة بين بلدتي بيت عنان والقبيبة. ومنعت المواطنين من بلدة قطنة من الخروج أو الدخول، وأعلنت هدم سور إضافي وأخطرت بهدم عدد من المنازل والمنشآت في بلدتي بدو والقبيبة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة قطنة منذ ثلاثة أيام هدمت سورًا، وأخطرت منتزه بلدية بدو بالهدم، وعلّقت عشرات الإخطارات بهدم المنازل والمنشآت في القبيبة وبدو.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية القبيبة نافذ حمودة بعد أن داهمت منزله وفتشته.

المصدر: موقع المنار