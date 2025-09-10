خفض حاد في أرقام التوظيف الأميركية خلال عام

كشفت وزارة العمل الأميركية عن خفض كبير في عدد الوظائف المُستحدثة بين الأول من أبريل 2024 و31 مارس 2025، مشيرة إلى أن تباطؤ سوق العمل بدأ مع نهاية ولاية جو بايدن.

ووفقا لمكتب إحصاءات العمل (BLS) انشأت الشركات الأميركية في نهاية المطاف 911 ألف وظيفة أقل خلال السنة المالية 2024-2025، أي ما يُقارب نصف العدد المعلن عنه أصلا.

يمثل ذلك متوسط مراجعة شهرية قدرها 76 ألف وظيفة، تغطي الأشهر العشرة الأخيرة من ولاية جو بايدن والشهرين الأولين من ولاية دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض انه “أكبر انخفاض في التاريخ” والدليل كما أكدت المتحدثة باسم الرئاسة كارولين ليفيت في بيان، “إن الرئيس ترامب كان مُحقا: الاقتصاد في عهد (جو) بايدن كان كارثيا ولم يعد أداء مكتب إحصاءات العمل جيدا”.

قبل هذه المراجعة، ذكرت الحكومة الأميركية أن الشركات وجدت 1.8 مليون وظيفة إضافية خلال هذه الفترة.

وهذا أعلى من متوسط للمراجعات على مدى السنوات العشر السابقة، والذي بلغ حوالي 0.2 بالمئة مقارنة بـ 0.6 بالمئة هذا العام.

ومع ذلك، فهي تقديرات أولية ولن يُعرف العدد النهائي للوظائف التي تم استحداثها خلال هذه الفترة قبل فبراير 2026، وفقا لمكتب إحصاءات العمل.

المصدر: مواقع