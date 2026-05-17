الأحد   
   17 05 2026   
   29 ذو القعدة 1447   
   بيروت 09:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الخارجية الإيرانية: اغتيال عز الدين الحداد دليل على عجز الكيان الصهيوني

    أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن “اغتيال القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد يشكّل دليلاً على التخبط والعجز التي يعيشها الكيان الصهيوني”، معتبرة أن “استهداف القادة الفلسطينيين يعكس فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه”.

    وأدانت الخارجية الإيرانية بشدة عملية اغتيال عز الدين الحداد برفقة زوجته ونجله، متقدمة بالتعازي إلى قيادة حركة حماس والشعب الفلسطيني، معتبرة أن “العملية تأتي ضمن المخطط الإسرائيلي الهادف إلى استهداف القضية الفلسطينية”.

    وأضاف البيان أن “الاغتيالات تمثل جزءًا من سياسة إسرائيلية أوسع”، محمّلًا الولايات المتحدة مسؤولية المشاركة في هذه الجرائم، باعتبارها الداعم العسكري والسياسي والمالي الأبرز للاحتلال، وفق ما ورد في البيان.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة وتصعيده الميداني يتوسع

    الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في غزة وتصعيده الميداني يتوسع

    في أطول فترة انتشار بعد حرب فيتنام .. جيرالد فورد تعود إلى الولايات المتحدة الأميركية

    في أطول فترة انتشار بعد حرب فيتنام .. جيرالد فورد تعود إلى الولايات المتحدة الأميركية

    ترامب يلوّح بعدوان جديد ضد إيران وباكستان تتحرك لإحياء المفاوضات

    ترامب يلوّح بعدوان جديد ضد إيران وباكستان تتحرك لإحياء المفاوضات