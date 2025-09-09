ردود فعل عربية ودولية منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطر ومقرات حركة حماس

دان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الهجوم الإسرائيلي “الإجرامي” الذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن محمد بن سلمان قوله إن المملكة “تدين الهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة، الذي يعد عملاً إجرامياً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية”. وأضاف أن الرياض “تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سيادتها”.

وفي دبي، دان المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ”الغادر”، مؤكداً أن “أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، ونقف قلباً وقالباً مع دولة قطر الشقيقة”. كما كتب وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، في تغريدة على منصة إكس: “تضامناً الكامل مع قطر الغالية”.

بدوره، دان رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة الذي استهدف مقرات سكنية لأعضاء المكتب السياسي لحركة حماس المكلفين إدارة المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الرئيس عون: “إن هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة يندرج في سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل، ويظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة، كما يؤكد مرة أخرى على الاستهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري والشعوب العربية كافة”.

وأكد أن “لبنان يقف إلى جانب قطر أميراً وحكومة وشعباً في إدانة هذا العدوان الإجرامي”، داعياً المجتمع الدولي إلى وضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تتجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية.

العراق يدين العدوان الإسرائيلي على الدوحة ويؤكد دعم قطر

دانت وزارة الخارجية العراقية، الهجوم الذي شنّه الكيان الصهيوني على قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، معتبرة أن هذا الاستهداف عمل جبان يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأراضي دولة قطر الشقيقة.

وجاء في بيان الوزارة، أن العراق “يعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداء الكيان الصهيوني، ويعدّه عملاً جباناً ينتهك سيادة وأراضي قطر، ويشكّل تهديداً لأمنها واستقرارها”.

وأكد البيان أن هذا الاعتداء يأتي في سياق استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مما يعرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي لمزيد من التوتر والتصعيد.

وجددت وزارة الخارجية موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب حكومة وشعب قطر الشقيقة، ودعمها الكامل في مواجهة أي اعتداء يمس سيادتها أو يهدد أمنها الوطني، مشددة على “ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات العدوانية”.

ملك الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطر ويؤكد رفض المساس بأمنها

وأدان ملك الأردن عبد الله الثاني، العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكداً رفض المملكة لأي عمل يمس أمنها واستقرارها وسيادتها.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك عبد الله مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

وأشار البيان إلى أن الملك الأردني أعرب عن “إدانته للعدوان الإسرائيلي الجبان على العاصمة القطرية واعتباره خرقاً للقانون الدولي”، مؤكداً تضامن الأردن الكامل مع دولة قطر.

ودعا الملك عبد الله إلى “حشد الدعم الدولي ضد هذه الانتهاكات، وضرورة التحرك الفوري لوقفها”، مشدداً على أن “أمن قطر من أمن الأردن”، وأن المملكة لن تتهاون في مواجهة أي تهديد يمس استقرار وسيادة دولة قطر الشقيقة.

تركيا تدين العدوان الإسرائيلي على قيادات حماس في الدوحة

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن تركيا تندد بالهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، معتبرة أن العملية تُظهر تبني إسرائيل “سياسات توسعية في المنطقة واعتماد الإرهاب كسياسة رسمية”.

وأضاف البيان أن “استهداف وفد حماس المفاوض في الوقت الذي تستمر فيه محادثات وقف إطلاق النار يُظهر أن إسرائيل لا تهدف إلى تحقيق السلام، بل إلى مواصلة الحرب”.

مصر: هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطوراً مرفوضاً

وفي القاهرة، أعربت مصر عن “إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، واستهداف اجتماع قيادات فلسطينية في الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول وحرمة أراضيها”.

وأكدت مصر أن “هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطوراً مرفوضاً، ويعد اعتداءً مباشراً على سيادة دولة قطر، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها”.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان، ومحاسبة المسؤولين عنه، حتى لا يضاف إلى الإفلات المعتاد لإسرائيل من المحاسبة”.

الأمم المتحدة تدين الانتهاك الإسرائيلي

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ما وصفه بـ”الانتهاك الصارخ” لسيادة قطر بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في الدوحة.

وقال للصحافيين: “تصلنا الأنباء عن الهجمات الإسرائيلية في قطر، الدولة التي لعبت دوراً إيجابياً للغاية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. أدين هذا الانتهاك الصارخ لسيادة قطر وسلامة أراضيها”.

السفارة الأميركية في قطر تدعو رعاياها إلى الاحتماء في أماكنهم

دعت السفارة الأميركية في قطر رعاياها إلى “الاحتماء في أماكنهم”، بعد الغارات الإسرائيلية على مسؤولين في حركة حماس. وكتبت السفارة على منصة إكس: “اطّلعنا على تقارير تتحدث عن وقوع ضربات صاروخية في الدوحة. فرضت السفارة الأميركية أمراً بالتزام المكان في منشآتها، وننصح المواطنين الأميركيين بالاحتماء في أماكنهم”.

المصدر: موقع المنار