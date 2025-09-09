الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قيادات في حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق مع جهاز “الشاباك”، عملية اغتيال ضد قادة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالعاصمة القطرية الدوحة، زاعماً أن العملية استهدفت “القيادة العليا للحركة المسؤولة عن هجمات 7 أكتوبر”.

من جهته، قال جيش الاحتلال في بيان إن “القيادات التي استهدفت قادت أنشطة الحركة لسنوات، وكانت مسؤولة بشكل مباشر عن أحداث 7 أكتوبر”.

وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت 12 صاروخاً على مواقع في العاصمة القطرية الدوحة كانت تضم قادة في حركة حماس.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الهجوم استهدف ثلاثة من كبار قادة حماس، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الانفجارات ناجمة عن عملية اغتيال استهدفت وفداً قيادياً للحركة كان موجوداً في الدوحة. ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤول كبير قوله إن “العملية استهدفت قادة بارزين في الحركة”، بينما أشار موقع أكسيوس الأميركي إلى أن الانفجار في قطر كان “عملية اغتيال ضد قيادة حماس”.

أما القناة 14 العبرية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جيش الاحتلال استهدف في العملية القياديين خليل الحية وزاهر جبارين، مشيرة إلى أن النتائج ما زالت قيد المتابعة. كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الاحتلال أبلغ الجانب الأميركي مسبقاً بالعملية.

في المقابل، أكدت مصادر قيادية في حركة حماس أن الاجتماع المستهدف كان يضم أعضاءً من وفدها المفاوض، وكان مخصصاً لمناقشة مقترح أميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وأوضح مصدر قيادي آخر أن الوفد المفاوض تعرّض للاستهداف أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية.

مصدر قيادي في حماس: نجاة الوفد القيادي من الغارة الإسرائيلية في الدوحة

أكد مصدر قيادي في حركة حماس نجاة الوفد القيادي للحركة، برئاسة الدكتور خليل الحية، من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح المصدر أن الغارة وقعت أثناء اجتماع الوفد لمناقشة المقترح الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن الوفد القيادي نجا دون إصابات.

المزيد من التفاصيل مع محرر الشؤون العبرية في قناة المنار حسن حجازي.

الخارجية القطرية تدين الهجوم الإسرائيلي على حماس في الدوحة

أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.

وذكرت الوزارة أن “الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكاً لكافة القوانين الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة المواطنين القطريين والمقيمين”، مؤكدة أن دولة قطر “تدين بشدة هذا الاعتداء ولن تتهاون مع أي سلوك إسرائيلي متهور”.

وأضافت الخارجية أن قطر “لن تتهاون مع أي عمل يستهدف أمنها وسيادتها”، في رسالة واضحة لرفض التدخلات الخارجية على أراضيها.

المصدر: موقع المنار