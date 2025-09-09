عراقجي يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء “سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما اكد الطرفان على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. هذا ومن المرتقب ان يجتمع عراقجي في القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.

ووصل وزير الخارجية إلى القاهرة قبل دقائق للقاء كبار المسؤولين المصريين والتباحث معهم.

وسيعقد وزير الخارجية خلال هذه الزيارة التي تستمر يوماً، لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية “بدر عبد العاطي”و الرئيس المصري”عبد الفتاح السيسي” ويتبادل وجهات النظر معهم حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية “إسماعيل بقائي” على حسابه في موقع “إكس نت” في نفس الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية إلى القاهرة: وصل وزير الخارجية إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر.

وتابع “كما سيلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويناقش معه تفاعلات إيران مع الوكالة في ظل الظروف الجديدة الناجمة عن الهجمات غير القانونية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وذلك في إطار القانون البرلماني الصادر بتاريخ 24 يوليو/تموز 1404 هـ.”.

وقال بقائي في مقابلة مع “إرنا” أمس الاثنین، “أثناء الإعلان عن زيارة وزير الخارجية إلى مصر وتونس: تم تطوير نص دليل التفاعل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ التزامات الضمانات، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق الميدانية الناجمة عن الهجمات غير القانونية التي شنها الکیان الصهيوني والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية وقانون البرلمان واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي، خلال ثلاث جولات من المفاوضات بين ممثلي إيران والوكالة وهو الآن في المراحل النهائية من الانتهاء”.

المصدر: موقع المنار