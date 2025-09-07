أمريكا | اندلاع حريق كيميائي ضخم في مدينة نيوبورغ بولاية إنديانا والسلطات تصدر أوامر صارمة

اندلع حريق كيميائي ضخم في مدينة نيوبورغ بولاية إنديانا الأمريكية، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر صارمة للسكان بالبقاء في منازلهم، وإغلاق الأبواب والنوافذ تجنبًا للتعرض للمواد الخطرة.

وقالت سلطات الولاية، إنّ “فرق الإطفاء المحلية تعمل على احتواء النيران في طريق فان، بالتعاون مع إدارات إطفاء مجاورة”.

وحذّرت السلطات من احتمال انبعاث مواد سامة، مؤكدةً توسيع نطاق أوامر العزل لتشمل عدة طرق ومناطق محيطة.

كما حذرت السلطات من استخدام الطائرات المسيّرة فوق موقع الحريق، لما يشكله ذلك من خطر على فرق الطوارئ.

هذا ولم يُعرف بعد نوع المواد الكيميائية المحترقة، ما أثار قلق السكان الذين تساءلوا عن طبيعة المخاطر الصحية المحتملة.

المصدر: وكالات