    تقارير مصورة

    احتفالات بالمولد النبوي في منطقة البقاع

    ندوات واحتفالات بمناسبة ولادة الرسول الاكرم ص في منطقة البقاع.

    في رحاب ذكرى ولادة الرسول الاكرم محمد(ص) واسبوع الوحدة الإسلامية اقيمت العديد من الندوات والاحتفالات في المنطقة ، ففي بلدة شمسطار نظمت جمعية مراكز الامام الخميني الثقافية في لبنان ندوة بالمناسبة شددت خلالها الكلمات على اهمية التمسك بالمقاومة لمواجهة العدو الصهيوني .

    وفي بعلبك أقامت الجمعيات الخيرية الإسلامية ولجان المساجد احتفالا في باحة مدخل قلعة بعلبك وشددت الكلمات التي القيت بالمناسبة على ان غزة لن تسقط .

    تقرير: علي يزبك ـ البقاع

    المصدر: موقع المنار

