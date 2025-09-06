احتفالات بالمولد النبوي في منطقة البقاع

ندوات واحتفالات بمناسبة ولادة الرسول الاكرم ص في منطقة البقاع.

في رحاب ذكرى ولادة الرسول الاكرم محمد(ص) واسبوع الوحدة الإسلامية اقيمت العديد من الندوات والاحتفالات في المنطقة ، ففي بلدة شمسطار نظمت جمعية مراكز الامام الخميني الثقافية في لبنان ندوة بالمناسبة شددت خلالها الكلمات على اهمية التمسك بالمقاومة لمواجهة العدو الصهيوني .

وفي بعلبك أقامت الجمعيات الخيرية الإسلامية ولجان المساجد احتفالا في باحة مدخل قلعة بعلبك وشددت الكلمات التي القيت بالمناسبة على ان غزة لن تسقط .

تقرير: علي يزبك ـ البقاع

المصدر: موقع المنار