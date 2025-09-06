ترامب على منصته تروث سوشال: إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن الغرامات “الظالمة” التي فرضها على غوغل وأيضا على آبل فسأكون “مجبرا” على إطلاق آلية رسوم جمركية عقابية