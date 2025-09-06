الاتحاد الأوروبي يفرض على شركة غوغل غرامة ضخمة مقدارها 2,95 مليار يورو (3,47 مليارات دولار) بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها ما دفع ترامب للتهديد بفرض عقوبات تجارية فيما تعهدت الشركة الطعن بالقرار