    الاتحاد الأوروبي يفرض على شركة غوغل غرامة ضخمة مقدارها 2,95 مليار يورو (3,47 مليارات دولار) بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها ما دفع ترامب للتهديد بفرض عقوبات تجارية فيما تعهدت الشركة الطعن بالقرار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وكالة “أسوشيتد برس”: سطح المبنى الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي كان معروفا بأنه نقطة تجمع لصحافيين وإن شهودا أفادوا بأن “إسرائيل” استطلعت المنطقة على نحو متكرر بواسطة المسيّرات بما في ذلك قبل نحو 40 دقيقة من الهجوم

      جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف ضخمة لعمارات سكنية شمالي مدينة غزة

      “أسوشيتد برس” تشكك بالحجج التي استندت إليها “إسرائيل” لشن ضربات على مستشفى ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة في 25 آب/أغسطس وادّى لاستشهاد خمسة صحافيين أحداهم متعاونة مع الوكالة

