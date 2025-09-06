وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يصدر عقوبات على ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية هي جمعيتَي “الحق” و”الميزان” و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” بتهمة مشاركتها بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق نتانياهو