السبت
06 09 2025
13 ربيع الأول 1447
بيروت 01:38
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
السبت
13 ربيع الأول 1447
الإمساك
04:50
صلاة الصبح
04:59
الشروق
06:15
الظهر
12:37
العصر
16:12
المغرب
19:16
العشاء
20:08
منتصف الليل
23:58
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
إصابات برصاص جيش العدو الإسرائيلي في بلدة نعلين غرب رام الله
06-09-2025 00:29 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
وكالة “أسوشيتد برس”: سطح المبنى الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي كان معروفا بأنه نقطة تجمع لصحافيين وإن شهودا أفادوا بأن “إسرائيل” استطلعت المنطقة على نحو متكرر بواسطة المسيّرات بما في ذلك قبل نحو 40 دقيقة من الهجوم
01:33
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف ضخمة لعمارات سكنية شمالي مدينة غزة
01:30
“أسوشيتد برس” تشكك بالحجج التي استندت إليها “إسرائيل” لشن ضربات على مستشفى ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة في 25 آب/أغسطس وادّى لاستشهاد خمسة صحافيين أحداهم متعاونة مع الوكالة
01:04