    لبنان

    “هيئة أبناء العرقوب”: على الحكومة اللبنانية التحرك الفعّال ضد الاحتلال الإسرائيلي

      نددت “هيئة أبناء العرقوب” في بيان لها، يوم الخميس، بـ”الهمجية والعدوانية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وضد اللبنانيين وخصوصاً في الجنوب”.

      وطالبت الهيئة “الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية بالتحرك الفعّال وتقديم شكاوى ضد الاحتلال، الذي يمعن في انتهاك السيادة اللبنانية براً وجواً، ويستهدف المدنيين في منازلهم وحقولهم وممتلكاتهم، حيث يرتقي منهم الشهداء ويسقط الجرحى، وكان آخرها استهداف مواطن في بلدة شبعا مع أفراد عائلته، ما أدى إلى استشهاده وإصابة زوجته وأولاده”.

      ودعت الهيئة “منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية إلى التحرك الفوري لوضع حد للعربدة الصهيونية على امتداد الوطن العربي عموماً، وفي فلسطين وجنوب لبنان على وجه الخصوص”.

      كما طالبت الهيئة “الحكومة بتعزيز صمود الأهالي في الجنوب، من خلال إطلاق عملية إعادة الإعمار إلى جانب المشاريع التنموية المنتجة التي تُثبت الناس في قراهم وبلداتهم، ولا سيما في القرى الحدودية، وتحديداً في منطقة العرقوب”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

