الخميس
04 09 2025
11 ربيع الأول 1447
بيروت 07:49
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الخميس
11 ربيع الأول 1447
الإمساك
04:48
صلاة الصبح
04:57
الشروق
06:13
الظهر
12:37
العصر
16:13
المغرب
19:19
العشاء
20:11
منتصف الليل
23:59
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “الشعب الإسرائيلي” وعلى رأسه عائلات الأسرى يقف أمام حكومة منفصلة عن الواقع ومتحجرة
04-09-2025 06:51 صباحًا
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو “الإسرائيلي” على جنوب لبنان مساء أمس أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين
07:39
قوات الاحتلال تواصل اقتحام قرية بلاطة البلد وشارع القدس شرقي مدينة نابلس
06:54
صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: موقف نتنياهو لا يزال كما هو حيث أن الحرب تخدمه سياسياً ولا أحد سيوقف تدمير غزة وانهيار “إسرائيل”
06:52