الخميس   
   04 09 2025   
   11 ربيع الأول 1447   
   بيروت 07:49
    صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: لا أحد سيوقف تدمير غزة وانهيار “إسرائيل” وعما قريب سيكون قد فات الأوان وعلى تل أبيب أن تتوقف الآن

      وزارة الصحة اللبنانية: غارة العدو “الإسرائيلي” على جنوب لبنان مساء أمس أدت إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح  سبعة لبنانيين بينهم ثلاثة أطفال وثلاثة سوريين

      قوات الاحتلال تواصل اقتحام قرية بلاطة البلد وشارع القدس شرقي مدينة نابلس

      صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: موقف نتنياهو لا يزال كما هو حيث أن الحرب تخدمه سياسياً ولا أحد سيوقف تدمير غزة وانهيار “إسرائيل”

