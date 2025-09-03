غزة | قصفٌ مكثف على مدينة غزة وعدد قياسي لضحايا التجويع

في مطلع اليوم الـ698 من حرب الإبادة على غزة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على القطاع الفلسطيني، وأفاد مصدر بمستشفيي العودة وشهداء الأقصى باستشهاد 5 فلسطينيين إثر استهداف معادي لخيمة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما أفاد مستشفى المعمداني باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بحي الدرج شرقي مدينة غزة.

هذا وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع إلى 24 منذ فجر اليوم، بينهم 15 في مدينة غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 1طفل، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 367 شهيدًا، من بينهم 131 طفلًا.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب لها اليوم الأربعاء إن “89 حالة وفاة، من بينهم 16 طفل سجلت منذ إعلان (IPC) الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع) المجاعة في مدينة غزة، حيث يواجه أكثر من نصف مليون شخص مستويات كارثية من الجوع وسوء التغذية الحاد.

في تفاصيل تطورات العدوان، فقد انتشل 3 شهداء وأكثر من 50 إصابة ونقلوا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني جراء إستهداف الاحتلال لطالبي المساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.

وأفاد مستشفى العودة – النصيرات أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 شهيدا، إضافة إلى 16 إصابة من بينهم 5 أطفال وسيدة، جراء قصف قوات الاحتلال لتجمعات المواطنين عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة وسط القطاع، إلى جانب استهدافات أخرى في وسط القطاع.

هذا وأصيب 5 مواطنين جراء قصف مسيرة إسرائيلية منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقال مدير الخدمات الطبية والطوارئ فارس عفانة إن “طائرات الاحتلال تواصل إلقاء قنابل على عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة ومحيطها لإخراجها عن الخدمة وإحراقها كما حدث في مستشفيات شمال القطاع”.

كذلك، ارتقى 5 شهداء أحدهم جنين وأصيب آخرون باستهداف إسرائيلي فجر اليوم لشقة سكنية محيط ميناء الصيادين غربي مدينة غزة.

نَجَونا ليوم آخر !!

لا أعرف إن مرَّت عليكم ليلةٌ شعرتم فيها أنكم لن تُصبحوا ..

هكذا عشنا نحن المليوني غزي بشعور جماعي متكرر مرةً أخرى..

لقد كانت ليلة صبَّ فيها المحتل المختل جهنم فوق رؤوسنا وعلى نفوسنا ..



تمعَّن معي بعضاً من صور ليلةٍ واحدة!!

🎯قصفَ خيمةً فبقر بطن أمٍ حامل… pic.twitter.com/1QLuUe2Vlp — Islam bader (@islambader_1988) September 3, 2025

إضافة إلى ذلك، فجرت قوات الاحتلال فجر اليوم عدداً من الروبوتات شرق بركة الشيخ رضوان في غزة فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية جنوب حي الصبرة.

وأصيب مواطنون باستهداف طائرات الاحتلال فجر اليوم خيام النازحين في محيط مستشفى الرنتيسي في حي النصر غربي المدينة.

إلى ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال وسط مدينة خان يونس، فيما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شمالي المدينة.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب محطة راضي غربي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة

وأصيب مواطنون منتصف الليل بقصف مدفعي إسرائيلي في شارع المغربي في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- إلى 63 ألفًا و 633 شهيدا بالإضافة إلى 160 ألفًا و914 جريحا، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة المئات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: مواقع إخبارية